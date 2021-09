Treni nel caos in Puglia- Crolla muro lungo la ferrovia tra Trinitapoli e Cerignola, sospeso traffico ferroviario

Disagi per i pendolari. Attivati servizio di autobus sostitutivi tra Foggia e Barletta e treno regionale da Lecce a Bari

Giornata difficile per la circolazione ferroviaria in Puglia. Traffico ferroviario sospeso tra Barletta- Foggia e Lecce-Bari, per un problema alla linea elettrica causato dal crollo di un muro esterno alla ferrovia tra Trinitapoli e Cerignola. Sono stati attivati autobus sostituitivi per i collegamenti regionali tra Barletta e Foggia e un treno regionale tra Brindisi e Bari. Nello specifico i viaggiatori, la maggior parte pendolari, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, stanno proseguendo la propria corsa a bordo di bus e di treni regionali, mentre il treno Freccia Bianca partito da Lecce questa mattina è stato bloccato a Brindisi e i passeggeri hanno proseguito la corsa su un treno regionale messo a disposizione dopo un’attesa di tre ore nella stazione di Brindisi.