Traffico di droga nel nord: 6 arresti

I poliziotti della sezione antidroga della Squadra mobile della questura di Padova con la collaborazione anche delle Squadre mobili di Treviso, Modena e Lodi, hanno arrestato 6 persone gravemente indiziate di traffico e successivo spaccio di cocaina ed eroina.

Il gruppo di età compresa tra i 24 e i 54 anni si dedicava al traffico e successivo spaccio di sostanza, ma a spacciatori di livello intermedio, attraverso una complessa attività di consegna e distribuzione settimanale di quantitativi di cocaina ed eroina (oltre 42 chili dei quali finiti in sequestro).

L’indagine è iniziata dopo l’arresto di un pusher di nazionalità nigeriana sorpreso nel settembre del 2021, dagli stessi poliziotti della Squadra mobile, a detenere oltre 40 gr. di marijuana. Nel cellulare dell’arrestato i poliziotti hanno trovato un’immagine riproducente il versamento di una somma di denaro su un conto bancario fatto a nome di un 35enne dimorante a Padova. Quest’ultimo risultava già tratto in arresto nel 2016 per la detenzione di 26 chili di marijuana ed indagato dagli stessi poliziotti della Squadra mobile padovana, nel 2020, per l’ulteriore detenzione di 3 chili della stessa sostanza.

L’uomo si è rivelato personaggio di spicco nel traffico di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina destinati ad un indeterminato numero di ulteriori trafficanti di droga a loro volta fornitori di pusher dediti allo spaccio in strada.

Da quel momento, nel periodo compreso tra l’ottobre 2022 ed il febbraio 2023 gli investigatori grazie a numerosi servizi di pedinamento, osservazioni e intercettazioni, hanno sequestrato un totale di ben 42 chilogrammi di eroina e cocaina, confezionati in ovuli contraddistinti da “sigle”. Il valore della droga complessivamente sequestrata ammonta ad oltre un milione di euro, che venduta avrebbe fruttato più di 3 milioni e mezzo di euro.

In occasione degli interventi i poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato altre 4 persone aventi ruolo di “custodi”.