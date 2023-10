Torre del Greco – Violenza ai danni di moglie e figlie, arrestato 47enne

Nella mattinata del 5 ottobre 2023, a Torre del Greco (NA), i Carabinieri della locale Stazione Capoluogo, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di un 47enne di Torre del Greco.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione Capoluogo e coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato quale autore di reiterate condotte violente e vessatorie ai danni della moglie convivente e delle loro figlie, consistenti in percosse, minacce ed insulti al loro indirizzo, a far data dal 2019, in una escalation di violenza interrotta all’atto della presentazione della querela da parte di una delle vittime ai militari della locale Stazione Carabinieri.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale “Giuseppe Salvia”, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo interrogatorio di garanzia.