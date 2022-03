Torre del Greco- Viale Europa diviso a metà fino al 30 Giugno: da lunedì il nuovo divieto di circolazione

In considerazione delle precedenti ordinanze dirigenziali con le quali veniva disciplinata la circolazione veicolare su un tratto di Viale Europa in relazione ai lavori finalizzati al collettamento reflui all’Impianto di Depurazione di Foce Sarno – nonché – in riferimento alla nota del 15.03.2022, a firma del Responsabile della Società “AQUAE S.C.A.R.L.”, incaricata dell’esecuzione dei lavori, con la quale viene trasmesso il nuovo programma di esecuzione dei lavori da parte del cantiere, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1038 del 15 Marzo 2022 il seguente dispositivo temporaneo di viabilità: