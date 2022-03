San Giorgio a Cremano – Coronavirus, chiuso il Drive In di via Marconi, curva dei contagi in leggero aumento

COVID 19: LA ASL HA STABILITO LA CHIUSURA DEL DRIVE IN VIA MARCONI. RESTA APERTO QUELLO DI ERCOLANO E SOLO PER I TAMPONI RAPIDI. CAMBIANO ANCHE GLI ORARI DEL CENTRO VACCINALE. CONTINUIAMO A RISPETTARE LE REGOLE; LA CURVA DEL CONTAGIO IN CITTA’ IN LEGGERO AUMENTO.

Cari concittadini, la curva del contagio in città è in leggera risalita, sebbene sotto controllo. Ad oggi i positivi al Covid a San Giorgio a Cremano sono 543.

Nell’ultima settimana, si sono registrati 302 nuovi casi e 494 guarigioni; rispetto alla settimana precedente, quando i nuovi contagi erano stati 203 a fronte di un numero analogo di tamponi effettuati (circa 1300), registriamo quindi un lieve aumento con una percentuale di positività che passa dal 13 al 16%, pienamente in linea comunque con l’andamento regionale.

Sempre negli ultimi sette giorni, nelle scuole del territorio sono state 9 le classe i cui studenti non vaccinati (o vaccinati con doppia dose oltre 120 giorni o guariti oltre 120 giorni) sono stati posti in quarantena dall’Asl, per un totale di 27 positivi.

Intanto la Direzione della Asl Na3 Sud ci ha comunicato la chiusura del drive in via Marconi. Resta aperto quello di Ercolano, dove è possibile sottoporsi solo a tamponi rapidi, visto che gli stessi sono equiparati ormai a quelli molecolari, secondo la circolare del Ministero della Salute dello scorso 30 dicembre.

Inoltre, cambiano anche i giorni e gli orari di apertura del Centro vaccinale in via Mazzini che quindi saranno i seguenti:

– dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 (ultima registrazione entro le 18.00)

– il sabato dalle 9.00 alle 14.00 (ultima registrazione alle 12.00)

– Il mercoledì, dalle 14.00 alle 20.00 (ultima registrazione entro le 18), sarà dedicato esclusivamente alle vaccinazioni pediatriche (5-11anni) con accettazione entro le 18.00