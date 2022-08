Torre del Greco- Via Cesare Battisti: divieto di sosta per lavori di smontaggio dell’infrastruttura di sostegno rete elettrificata [I DETTAGLI]

In considerazione della nota prot. 21585 dell’ 08 Agosto 2022 con la quale il Responsabile dei Servizi Infrastrutture della A. N. M. ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di viabilità, per lavori di smontaggio dell’infrastruttura di sostegno rete elettrificata, da effettuarsi in via Cesare Battisti, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile , Com.te Salvatore Visone , ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3314 del 09 Agosto 2022

il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA CESARE BATTISTI – Lato sinistro direzione corso Vittorio Emanuele – divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15.00 del giorno 11 Agosto 2022 alle

ore 05.00 del giorno 12 Agosto 2022;

•VIA CESARE BATTISTI – Lato destro direzione corso Vittorio Emanuele – divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15.00 del giorno 11 Agosto 2022 alle ore 05.00 del giorno 12 Agosto 2022.