Torre del Greco – Vasto incendio sul Vesuvio, paura tra i residenti

Un vasto incendio si è propagato alle pendici del Vesuvio a Torre del Greco. Le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni. Grande paura tra i residenti delle zone colpite, soprattutto a Cappella Bianchini e Sant’Antonio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non si esclude la natura dolosa.