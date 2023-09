Torre del Greco – Una rassegna musicale per ricordare Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli

Una rassegna musicale per ricordare Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto. È quella promossa dal Comune di Torre del Greco e che l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella ha voluto dedicare al figlio del regista torrese Franco Cutolo. Si chiamerà “Voci d’autunno dedicate a Giò Giò Cutolo contro tutte le violenze” la manifestazione che partirà alla fine della prossima settimana negli spazi di Villa Macrina.

Per presentare queste e altre iniziative culturali che l’ente ha deciso di promuovere tra settembre e novembre, è stata indetta per venerdì 15 settembre, alle ore 12, nell’aula consiliare di Palazzo Baronale (via Plebiscito 1, Torre del Greco) una conferenza stampa alla quale parteciperanno tra gli altri il sindaco Luigi Mennella, il direttore artistico della kermesse musicale Giuseppe Di Capua, il dirigente del settore comunale alla Cultura Gennaro Russo e Gigi Madonna, responsabile del Centro d’arte mediterranea ed esperto della Festa dei quattro altari, che illustrerà i temi alla base dell’iniziativa “Aspettando la Festa dei quattro altari” prevista il prossimo 28 settembre. Proprio in merito a questa manifestazione, nel corso della conferenza sarà rivelata un’altra iniziativa legata alla memoria di Giovanbattista Cutolo, nata di concerto con i genitori del ragazzo.