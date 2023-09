Il Premio Malaparte allo scrittore Benjamin Labatut

Banjamin Labatut, scrittore cileno pubblicato in Italia da Adelphi, noto soprattutto per “Quando abbiamo smesso di capire il mondo”, narratore di intrecci sempre innestati di scienza, ricerca e grandi temi a sfondo scientifico dalla fisica quantistica alla matematica, si è aggiudicato la nuova edizione del Premio Malaparte, che ritirerà il primo weekend di ottobre a Capri.

Il prestigioso premio gli è stato assegnatodalla giuria composta da Leonardo Colombati, Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Merlino, Silvio Perrella, Emanuele Trevi e Marina Valensise e dalla curatrice Gabriella Buontempo.

L’autore, che ha sempre indagato i confini tra scienza, comprensione della realtà, limiti e superamenti del genio umano, ma anche le grandi sfide e le grandi tragedie che hanno attraversato il Novecento, affascinerà il pubblico con questo doppio appuntamento caprese, dialogando con i fan anche sul nuovo romanzo Maniac, sempre edito da Adlephi, con il quale sta girando l’Europa presentandolo in diverse città.