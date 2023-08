Torre del Greco – Ultimata la pulizia nell’ex centro di raccolta degli ingombranti nell’area della Santissima Trinità

È stata portata a termine la scorsa notte l’attività di pulizia avviata nelle settimane scorse nell’ex centro di raccolta degli ingombranti, chiuso quasi un mese e mezzo fa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Si esaurisce così la prima parte del lavoro avviato in sinergia con l’assessore Antonio Ramondo per eliminare uno dei punti di conferimento più criticati dalla cittadinanza, insistendo a ridosso dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, struttura oggetto di interventi finalizzati alla realizzazione di un museo, e comunque in pieno centro abitato.

Da oggi anche gli scarti ancora non recuperati e i “resti” dell’attività portata avanti dai dipendenti della ditta incaricata, sono stati portati via e l’area, regolarmente sbarrata, risulta libera da cose. L’obiettivo dell’amministrazione è ora di realizzare in questo spazio, posto a ridosso di un ampio parcheggio, un spazio attrezzato: “Il progetto è già al vaglio degli uffici competenti – afferma il primo cittadino – Visti i tempi stretti per l’individuazione dei fondi necessari, il proposito è di ultimare questi interventi il prossimo anno”.

Intanto proseguono l’opera di recupero degli ingombranti nel punto mobile istituito al parcheggio Palatucci di via De Gasperi, postazione attiva ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 19 e ogni sabato dalle 8 alle 11, mentre nei primi quattro martedì di ogni mese sarà possibile conferire i Raae con questa modalità: il primo martedì frigoriferi e congelatori; il secondo altri “grandi bianchi”; il terzo televisori; il quarto martedì piccoli elettrodomestici (phon, computer, mouse, tablet). Per ogni conferimento (consentito il deposito di massimo tre oggetti ingombranti) occorrerà essere muniti di codice fiscale dell’utente intestatario del ruolo Tari.