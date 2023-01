Torre del Greco – Strisce per disabili occupate abusivamente, Orlando (Ass. La Libellula): ‘Serve maggiore controllo’

“Poco tempo fa, in virtù di diverse segnalazioni, vi è stato un intervento di manutenzione della sede stradale per il ripristino delle strisce gialle destinate alla sosta dei diversamente abili, all’ingresso del Cimitero Comunale ubicato in Via S. Giuseppe alle Paludi.

Purtroppo l’attività in essere è servita a ben poco in quanto continuano a parcheggiare autovetture sprovviste del relativo contrassegno con la conseguenza che gli aventi diritto, sono costretti a sostare lontano dall’ingresso.

È evidente che ciò che manca è un maggior controllo, nella zona interessata, da parte della Polizia Municipale affinché siano tutelati i diritti della categoria ma anche per evitare il ripetersi di episodi incresciosi che spesso degenerano.

Invito, quindi, alle forze preposte una maggiore attenzione e una presenza costante”. Così Maria Orlando, presidente dell’associazione La Libellula.