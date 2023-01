Torre del Greco – Interventi di pulizia delle strade, divieto di sosta in via Aldo Moro, in via Cavallerizzi, ex Viale del Gatto e via San Giovanni Battista. Ecco quando [I DETTAGLI]

In considerazione della nota con la quale il Direttore Esecuzione Contratto – D.E.C. – del 6° Settore Ambiente ed Ecologia del comune di Torre del Greco ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di accurata e totale pulizia delle strade, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 23 del 16 Gennaio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA ALDO MORO: Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 23.30 del giorno 18 Gennaio 2023 alle ore 11.00 del giorno 19 Gennaio 2023 ;