Torre del Greco – Strisce blu gratis per i diversamente abili, Borriello presenta interrogazione

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA: “DIRITTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, POSSESSORI DEL CONTRASSEGNO H, DI PARCHEGGIARE LA VETTURA GRATUITAMENTE SENZA LIMITAZIONE DI ORARIO SULLE STRISCE BLU NEL TERRITORIO DI TORRE DEL GRECO”.

Il sottoscritto Dott. Ciro BORRIELLO, in qualità di Consigliere comunale, Presidente della Commissione Trasparenza, Comune di Torre del Greco,

Visto l’art. 14, rubricato “Diritto di iniziativa”, del vigente Regolamento del Consiglio comunale, secondo cui i Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione, tra l’altro, di interrogazioni;

Visto l’art. 15, rubricato “Interrogazioni”, del vigente Regolamento del Consiglio comunale, secondo cui “l’interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per sapere (omissis) se il Sindaco o la Giunta intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati”;

con la presente propone, ai sensi dei citati articoli del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seguente

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO che

attualmente sul territorio di Torre del Greco per i diversamente abili, possessori di tagliando H, è consentita la sosta gratuita dell’auto all’interno delle strisce blu solo per la prima ora;

per i diversamente abili sovente è difficile, se non impossibile, sostare negli stalli riservati, in particolare nei pressi delle sedi di pubblico servizio (Asl, ospedale, casa di cura, scuole, poste, stazioni ferroviarie, banche, ecc.) e non solo;

la disabilità è tutelata, innanzitutto, dalla Costituzione, tra cui gli articoli 2-3, 32 e 38, nonché dalle seguenti Leggi italiane ed internazionali;

la Legge n. 104/1992, oltre ad assicurare la tutela e benefici a favore dei soggetti fragili, al fine di rendere loro più agevole la vita quotidiana, al pari di chi, al contrario, non è affetto da disabilità, prevede anche il diritto al parcheggio gratuito;

la Legge 104/1992 (G.U. Serie Generale n. 39 del 17.2.1992 – Suppl. Ordinario n. 30), “Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”: art. 8 “Inserimento ed integrazione sociale”; art. 26 “Mobilità e trasporti” prevede che “i Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”;

la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza): art. 21, in materia di non discriminazione; art. 26, in materia di inserimento dei disabili, stabilisce che: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”;

la Convenzione Internaz. Nazioni Unite “Diritti delle persone con disabilità”: art. 5 “Eguaglianza e discriminazione”; art. 20 “Mobilità personale”; art. 28 “Adeguato livello di vita e protezione sociale”; art. 30 “Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport”;

la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): art. 14 “Divieto di discriminazione”. VISTO che

nei Comuni viciniori (in primis, Napoli) per i diversamente abili, possessori di tagliando H, è già da tempo consentito parcheggiare le vetture gratuitamente negli stalli a strisce blu per l’intera giornata;

la legge n. 156/2021 del Codice della Strada prevede ulteriori agevolazioni per consentire la sosta dei cittadini disabili nelle aree di sosta a pagamento (c.d. strisce blu);

l’art. 188, comma 3/bis del CdS, introdotto dal Decr. Legge n. 121 del 10.9.2021, in vigore dal 1.1.2022, espressamente prevede che: “ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”;

CONSIDERATO che

la Suprema Corte di Cassazione, I^ Sez. Civile, Ord. n. 24936 del 7.10.2019, ha stabilito che le persone con disabilità prive di patente, che vengono accompagnate e che sono in possesso di regolare pass auto per invalidi, possono sostare nei parcheggi contrassegnati dalle strisce blu senza pagare il ticket del pedaggio;

il Decreto Infrastrutture n. 121/2021, nel testo coordinato con la Legge di conversione 9.11.2021, n. 156 (G.U. 9.11.2021, n. 267), ha messo fine ad una disparità che affidava a ciascun Comune la possibilità di decidere in autonomia, ovvero se consentire ai veicoli in uso per il trasporto di persone disabili di parcheggiare senza pagare sulle strisce blu;

dal 1.1.2022, come sopra richiamato, è consentita la gratuità della sosta sulle strisce blu per persone disabili dotate di specifico contrassegno auto;

per tutti i Comuni è un obbligo consentire la sosta gratuita sulle strisce blu per le persone con disabilità, fornite di apposito pass auto.

Il sottoscritto, tanto Premesso, Visto e Considerato, CHIEDE ai destinatari in indirizzo per quanto di competenza, se intendono avviare le procedure del caso, affinché sia consentito ai cittadini diversamente abili, possessori del contrassegno auto H, il diritto di parcheggiare la vettura gratuitamente senza limitazioni di orario sulle strisce blu nel territorio di Torre del Greco, a prescindere dalla verifica dell’occupazione e/o indisponibilità degli stalli riservati.

Dott. Ciro Borriello

Cons. comunale, Presidente Commissione Trasparenza