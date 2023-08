Torre del Greco – Convocazione incontro tra capigruppo nonostante il ‘rompete le righe’ estivo: la reazione dell’opposizione

Comunicato Stampa da parte dei consiglieri di opposizione

Intervenga il Segretario generale e ripristini il rispetto delle regole di partecipazione democratica ai lavori Consiliari.

A scatenare l’indignazione dei Consiglieri di opposizione, Ciro Borriello, Luigi Mele, Carmela Pomposo, Michele Langella, Alessandra Tabernacolo, Dario Tonzino, Filippo Borriello e Salvatore Vito. L’ennesima “furbata” del Presidente del consiglio comunale, Gaetano Frulio che, prima annuncia il ‘rompete le righe’ con la sospensione dei lavori nella settimana di Ferragosto e poi, tra lo stupore generale, convoca a mezzo Pec un’incontro tra i capigruppo di Maggioranza e Opposizione.

Un flop annunciato vista la partecipazione di due soli consiglieri che, non ha però frenato il delirio di onnipotenza del Presidente Frulio che, in dispregio al rispetto di regole minime di partecipazione e confronto democratico ha comunque deciso in totale solitudine la convocazione e l’organizzazione dei lavori del prossimo Consiglio Comunale.

Un atteggiamento irrispettoso e da “Reuccio di Paese” che non tiene minimamente conto del ruolo di garanzia che, invece, il Presidente del consiglio comunale dovrebbe sempre ricoprire e che, purtroppo segue una infinità di decisioni discutibili e chiaramente di parte che hanno avuto e continuano ad avere il solo obiettivo di mettere il “bavaglio” alla opposizione.

Pertanto, alla ripresa dei lavori, i Consiglieri comunali chiederanno un incontro urgente al Segretario Generale, nel suo ruolo di Notaio dell’Ente affinché vengano riconosciute e tutelate le prerogative dovute alle minoranze Consiliari, fatta salva la possibilità, comunque, di mettere in campo ogni azione utile e consentita dalla legge per l’immediato ripristino di un costruttivo e corretto confronto democratico”.