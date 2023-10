Torre del Greco – Stanziati 250mila euro per progetti educativi agli istituti scolastici

Progetti educativi negli istituti scolastici cittadini: con una delibera approvata in giunta, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha stanziato 250.000 euro per contribuire alla realizzazione di tredici proposte avanzate da altrettante scuole.

Un notevole stanziamento, superiore per complessivi centomila euro rispetto a quello che l’ente aveva sostenuto lo scorso anno: l’obiettivo, come spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, è contribuire alle iniziative extrascolastiche degli istituti comprensivi e di secondo grado.

Come è scritto nella delibera licenziata dall’esecutivo torrese e curata di concerto con la dirigente Luisa Sorrentino, le progettualità “vedono il coinvolgimento di ampie fette della popolazione scolastica in diverse attività, al fine di promuovere l’interesse alla partecipazione alla vita della scuola, nonché di prevenire e contrastare fenomeni di dispersione scolastica”.