Torre del Greco – Lavori di riqualificazione delle ville comunali, da lunedì chiuse la villa Ciaravolo e il parco Salvo d’Acquisto

Partono i lavori di riqualificazione ai due principali “polmoni verdi” di Torre del Greco: da lunedì 23 ottobre saranno chiuse la villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele e il parco Salvo D’Acquisto di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La decisione di procedere agli interventi in contemporanea sulle due strutture è stata presa dopo un recente sopralluogo effettuato personalmente dal sindaco, Luigi Mennella, insieme ai responsabili dell’ufficio guidato dalla dirigente Claudia Sacco: “In quella occasione – afferma il primo cittadino – ho potuto constatare uno stato di assoluto degrado del parco d’Acquisto, condizione che richiedeva un intervento non più procrastinabile”.

Per questo motivo gli interventi partiranno contemporaneamente da lunedì: entrambi i parchi saranno interessati da lavori di completo restyling, che riguarderanno tre le altre cose anche pavimentazione, arredi, giostrine, servizi igienici e ovviamente le aree verdi. Se per villa Ciaravolo il cronoprogramma segnala interventi necessari compresi tra le 4-6 settimane, naturalmente suscettibili di variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche, per l’area intitolata a Salvo d’Acquisto l’auspicio dell’amministrazione è che gli interventi affidati alla ditta incaricata possano essere ultimati prima delle festività natalizia. Saranno quasi del tutto sostituiti cestini, panchine e giostrine, prevedendo per queste ultime anche attrezzature cosiddette inclusive.

L’attenzione al verde dell’amministrazione è ulteriormente confermata anche dal fatto che da martedì 24 ottobre partiranno gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi cittadine, con un piano di diserbo e potatura degli alberi che interesserà progressivamente tutta le strade della città. Anche in questo caso, il Comune ha fissato uno specifico cronoprogramma, con l’indicazione delle arterie progressivamente interessate, programma che però sarà soggetto a possibili modifiche in caso di cattivo tempo o di particolari necessità.