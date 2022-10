Torre del Greco – Spaccia droga da casa: 53enne arrestato, denunciate 3 persone

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio di droga N. B., classe 69 e già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso nella sua abitazione a cedere stupefacenti a due distinti clienti. Sequestrate una dose di crack e una di hashish.

Denunciate per lo stesso reato altre 3 persone, presenti nell’abitazione durante lo smercio.

Nell’abitazione rinvenuti altresì 2 grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e 475 euro in contante ritenuto provento illecito. L’arrestato è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.