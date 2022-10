Melito – Sequestrati 155 kg di fuochi pirotecnici, denunciato il gestore dell’attività

Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale di articoli pirotecnici di corso Europa a Melito di Napoli dove hanno rinvenuto 289 pezzi di fuochi d’artificio per un peso lordo di circa 5 quintali, di cui 155 kg di massa attiva, appartenenti alla categoria “F2” per i quali occorre una licenza prefettizia di cui il gestore era sprovvisto.

L’uomo, un 52enne di Mugnano di Napoli con precedenti di polizia, è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, mentre il materiale esplodente è stato sequestrato.