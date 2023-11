Torre del Greco- Settimana prossima disagi in città per mancanza di energia elettrica ed acqua [I DETTAGLI]

Giungono al Comune segnalazioni in merito a interventi che la prossima settimana comporteranno prima la sospensione dell’energia elettrica e poi quella dell’erogazione idrica.

In allegato si trasmette quella arrivata da e-distribuzione, che si riferisce ad interventi urgenti di manutenzione presso la cabina primaria di Ercolano e per i quali verrà interrotta la fornitura di energia elettrica – tra le altre – anche in diverse zone di Torre del Greco martedì 5 dicembre dalle ore 00.30 alle ore 7.30.

Di seguito invece la comunicazione giunta da Gori, relativa ad un intervento sulle rete idrica che comporterà mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22 di martedì 5 dicembre alle ore 8 di mercoledì 6 dicembre.

https://www.goriacqua.com/article/avvisi-utenza/763ad6ab-5001-4938-8754-757b55df98ac

Le rispettive comunicazioni sono state pubblicate anche sul sito internet del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it) nella sezione “Urp Informa”.