Napoli – Emessi 3 Daspo

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, della durata di un anno, nei confronti di altrettante persone ed, in particolare, di un 41 enne napoletano che, in occasione della partita Napoli-Milan dello scorso 29 ottobre, era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive poiché, durante l’incontro, aveva lanciato un oggetto verso il settore ospiti; di un 49enne di Caivano che, in occasione dell’incontro Mariglianese-Rione Terra dello scorso 14 ottobre, era stato denunciato per aver brandito un fumogeno ed, infine, di un 39enne avellinese che, in occasione dell’incontro di basket “Pallacanestro Antoniana-SLZ Solofra”, aveva avuto un comportamento non idoneo in occasione della manifestazione sportiva poiché, durante le fasi della partita, aveva dapprima inveito e poi aggredito il direttore di gara.