Torre del Greco- Sequestrati altri 50 chilogrammi di prodotti ittici

Prosegue costante, nel Compartimento Marittimo di Torre del Greco, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, il contrasto della Guardia Costiera alle pratiche illegali di commercializzazione dei prodotti ittici.

Anche nel corso della giornata odierna, personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, nell’ambito delle consuete ed istituzionali attività rivolte alla tutela dei consumatori ha proceduto, ancora una volta lungo la litoranea del Comune Corallino, al sequestro di circa 50 chilogrammi di varie specie ittiche (per lo più saraghi ed orate), verosimilmente frutto di pesca sportiva illegale, abbandonato, da ignoti, all’interno di un contenitore frigo portatile.

La merce, ivi risposta con del ghiaccio anch’esso di origine evidentemente dubbia, era pronta per essere messa in vendita, in dispregio delle vigenti norme igienico-sanitarie ed in assoluta difformità alle disposizioni che ne regolano la tracciabilità e lo stato di conservazione.

Accertata l’impossibilità di destinare il prodotto al consumo umano, si procedeva a conferire il medesimo allo Zoo di Napoli, a seguito della prevista dichiarazione di conformità al consumo animale, da parte competente Servizio Veterinario.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera raccomanda massima prudenza alla collettività tutta ed invita ad acquistare prodotti ittici solo da rivenditori regolarmente autorizzati.

Le attività di contrasto alla pesca illegale ed alla commercializzazione illecita di prodotti ittici proseguiranno anche nei prossimi giorni, per garantire la salvaguardia dell’ecosistema marino e tutelare la salute dei consumatori.

