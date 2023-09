Napoli – Giovane ucciso a piazza Municipio, fermato 16enne

Su delega del Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Napoli, si comunica che nel pomeriggio odierno la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di Fermo del P.M. della Procura dei Minorenni nei confronti di un ragazzo del 2007, per il reato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione.

Alle ore 4.30 odierne in piazza Municipio nei pressi di un pub è stato ferito mortalmente con colpi d’arma da fuoco un giovane classe 99, incensurato. Sono stati ascoltati i testimoni ed acquisiti i video degli impianti privati di videosorveglianza presenti in zona, dall’esame dei quali è stato possibile individuare il probabile autore, con precedenti per tentato omicidio e truffa, rintracciato nelle prime ore di questa mattina nella zona dei Quartieri Spagnoli. L’autore ha ammesso le sue responsabilità durante l’interrogatorio reso presso gli Uffici della Squadra Mobile.

Il provvedimento è una misura precautelare eseguita in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione. Il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.