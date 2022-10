Torre del Greco – Senso unico alternato in via Tironi per lavori: ecco i dettagli

In considerazione dell’ordinanza n. 4088 dell’ 11 Ottobre 2022 relativa ai lavori in via Tironi, ritenuto per ragioni di viabilità e sicurezza pubblica di dover modificare gli orari in cui saranno eseguiti i lavori stessi per meglio armonizzarli con le esigenze della collettività, ​ il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con nuova ordinanza dirigenziale, n. 4159 del 14 Ottobre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA TIRONI: Senso unico alternato – dal giorno 17 Ottobre 2022 al giorno 17 Novembre 2022 dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.