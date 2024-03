Foto di repertorio

Torre del Greco – Sacchetto selvaggio, automobilista ripreso ad abbandonare rifiuti all’imbocco dell’autostrada

Cittadini ripresi ad abbandonare rifiuti in maniera illecita e incivile. Accade a Torre del Greco dove un uomo dall’apparenza civile decide di liberare la sua vettura dall’immondizia e con accuratezza deposita più sacchi sul ciglio della strada, all’imbocco dell’autostrada. A Casaluce, un anziano lancia sacchetti ai confini di un campo agricolo. I passanti, indignati, riprendono le scene e inviano i video al deputato Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea contro ogni forma di inquinamento a salvaguardia dell’ambiente e del territorio. “Il tema rifiuti sarà sempre caldo fino a quando esisteranno gli incivili. Gli irriducibili zozzoni rappresentano l’anello debole di quella catena che dovrebbe portare a una corretta gestione del sistema rifiuti. Squalificante constatare che gli irriducibili zozzoni non abbiano ancora recepito il danno che, il loro comportamento scellerato, produce a loro stessi, a tutti noi e alle future generazioni in termini di inquinamento. Ma l’indignazione di chi li filma è già un passo avanti verso il progresso, un tempo simili comportamenti sarebbero passati inosservati, ritenuti addirittura leciti. Dopo anni di battaglie si è riusciti a sensibilizzare le coscienze, se non proprio di tutti, certamente di una buona parte di cittadini che sono dalla nostra parte a difesa del territorio, vere sentinelle, pronti a denunciare chi commette questi illeciti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, che ha ricevuto i video e li ha girati alle autorità competenti.

