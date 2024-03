Torre del Greco – Benedetta campana in ricordo delle vittime del Covid

Il 18 marzo ricorre la giornata della memoria delle vittime di epidemia del Covid: e domenica 17 marzo, nella Parrocchia di Santa Maria del Popolo è stata benedetta dal parroco don Rosario Borrelli una nuova campana che vorrà ricordare i tanti torresi che hanno perso la vita e che il suo suono sia la loro voce che risuonerà per tutta la città.

La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo; il 18 marzo è stato anche il giorno in cui si registrò il maggior numero di decessi su scala nazionale.

Alla celebrazione hanno partecipato il vicesindaco Michele Polese e l’assessore Mariateresa Sorrentino. Quest’opera – come è stato ricordato – vuole custodire la memoria di tutti i torresi che hanno lasciato la vita nella solitudine e senza il calore di un abbraccio.