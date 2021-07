Torre del Greco – Romano(PD): “La città ha bisogno di un governo, il PD è pronto ad accettare la sfida”

Il PD è una forza di governo in Regione e in tanti Comuni, ma non certamente a Torre del Greco. Con i nostri rappresentanti in consiglio regionale siamo stati sempre presenti in Città, e continueremo a renderci protagonisti di azioni e soluzioni per migliorare la vita dei nostri concittadini, su temi importanti come la sanità, l’ambiente, le infrastrutture e tutte le altre iniziative necessarie per la crescita del nostro territorio. A noi piace parlare di “Fatti”, lasciando volentieri le chiacchiere ai partiti di destra ed ai movimenti, che pur di nascondere maldestramente i propri fallimenti e l’attaccamento alle poltrone consiliari, addirittura tentano di ribaltare le responsabilità sul PD che, a loro dire, “sosterrebbe” questa Amministrazione.

Ebbene questi mistificatori della realtà, piuttosto che inventare fiabe, farebbero meglio ad utilizzare il prezioso strumento del quale dispongono: LE DIMISSIONI DEI PROPRI RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO COMUNALE.

Ed invece essi non sono stati capaci di presentare neanche una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, segno che la poltrona è più comoda di quanto raccontano nei loro raffazzonati comunicati.

Il PD è pronto ad accettare la sfida: Torre del Greco ha bisogno di un governo capace di affrontare i diversi problemi dei rifiuti, del diserbamento, del decoro urbano, temi sui quali si registrano ad oggi costanti inefficienze da parte di questa amministrazione, che ormai è chiaro non riesce a dare adeguate risposte.

Ed allora cari consiglieri comunali che sapete alzare solo la voce contro il PD, smettetela di accampare scuse: DIMETTETEVI E RESTITUITE, FINALMENTE, LA PAROLA AGLI ELETTORI.