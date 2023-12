Torre del Greco- Ritornano le ‘Passeggiate Storiche’: ecco come partecipare

SABATO 9 DICEMBRE PASSEGGIATA STORICA CON PER IL RILANCIO

Ritornano le passeggiate storiche in compagnia di Per il Rilancio.

Sabato 9 dicembre si potrà percorrere una parte del 1,2 km di bellezze del centro storico di Torre

del Greco, in un cammino fatto di cultura e scoperta di meraviglie.

Per il Rilancio, in compagnia dell’associazione Wesuvio, accompagnerà i cittadini lungo il percorso

che partirà alle ore 17 alla scoperta della Grotta della Madonna della Chiesa di Santa Maria del

Principio per arrivare, alle ore 19 circa, all’Ipogeo delle Anime nella Chiesa di San Michele

Arcangelo.

Il costo di partecipazione è di 5 euro comprensivo dell’accesso con guida a tutti i luoghi indicati,

nonché del rilascio della tessera dell’associazione Wesuvio e di una pausa caffè al bar.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per ragioni legate agli spazi relativi ai luoghi da

visitare, sarà infatti accettata la prenotazione di un numero massimo di 20 persone. Pertanto,

chiunque fosse interessato a prenotarsi per le visite guidate dovrà scrivere alla mail

perilrilanciotdg@gmail.com