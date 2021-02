Torre del Greco – Ritiro delibera Centro Servizi, Caldarola: “Cronaca di un fallimento annunciato”

Sul ritiro della delibera di giunta inerente il Centro Servizi in viale Sardegna è intervenuto il Consigliere Comunale Luigi Caldarola: “Cronaca di un fallimento annunciato…Ecco che si iniziano a svelare gli altarini. Come avevo anticipato la problematica del Centro servizi, uno dei veri motivi della rottura del patto politico, sta uscendo a galla. Ed il signor Palomba invece di assumersi la responsabilità di un fallimento annunciato prova a ritirare la delibera in barba a tutti i procedimenti amministrativi.

Il signor Palomba dovrebbe sapere che non può ritirare arbitrariamente una delibera di giunta, quindi o ignora la prassi amministrativa o è in mala fede.

Noi confidiamo nel Presidente del Consiglio Comunale che da super partes dovrebbe respingere la richiesta e convocare cosi come da noi richiesto il consiglio comunale monotematico.

Altrimenti chiederemo di intervenire alla prefettura”