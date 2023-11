Torre del Greco – Randagismo, avviso pubblico per il tutoraggio dei cani di quartiere

Randagismo: avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti preposti al tutoraggio dei cani di quartiere. È quello voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella su iniziativa dell’assessore al benessere animale Laura Vitiello e firmato dal dirigente dell’ufficio Igiene e Sanità Claudia Sacco. Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 10 del prossimo 20 novembre.

Nell’avviso si ricorda come “l’attuale emergenza del randagismo canino chiama l’amministrazione e la cittadinanza tutta alla ricerca della migliore convivenza possibile tra uomo e cane, e quindi alla individuazione di soluzioni alternative all’accalappiamento, quali il riconoscimento, laddove possibile, di ‘cani di quartiere’”. L’ente evidenzia come “possono presentare domanda di adozione associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro che siano regolarmente riconosciuti e abbiano nelle loro finalità statutarie il perseguimento del benessere animale, la prevenzione del randagismo canino e altre finalità affini, nonché guardie zoofile come per legge, e anche privati cittadini residenti nel territorio di Torre del Greco. In ogni caso, coloro che volessero candidarsi dovranno presentare una documentata esperienza, almeno biennale, che consista, a titolo esemplificativo, nella realizzazione di attività concrete in materia di benessere animale, prevenzione del randagismo canino, lotta all’abbandono dei cani, sensibilizzazione alla corretta detenzione degli animali d’affezione”.

Ai sensi della legge regionale, può essere “cane di quartiere” colui che “vive abitualmente in un determinato territorio, che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi”. Inoltre, “i cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati dal servizio veterinario della Asl o da medici veterinari convenzionati; sono iscritti nella banca dati a nome del sindaco che ne ha effettuato il riconoscimento e l’associazione proponente ne ha cura per l’accudimento; dopo la sua sterilizzazione e il relativo censimento, è reintrodotto nella zona esatta da dove è stato prelevato”.

Le istanze, che devono riportare in oggetto la dicitura “cane di quartiere-candidatura alla nomina di soggetto preposto al tutoraggio” potranno pervenire in forma cartacea all’ufficio protocollo di palazzo La Salle (viale Carlo Alberto dalla Chiesa) o a mezzo pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it . L’avviso completo è pubblicato sul sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it) nella sezione dedicata all’albo pretorio.

“Si tratta – afferma l’assessore Laura Vitiello – di un importante segnale di civiltà per prevenire il randagismo ed incentivare la civile convivenza tra i cittadini ed i nostri amici a quattro zampe. Gli animali individuati saranno sottoposti ad attenta e specifica valutazione dall’Asl veterinaria, che dovrà attestarne la non pericolosità e previa microchippatura saranno immessi nuovamente sul territorio”.