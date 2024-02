Torre del Greco – Ragazzo investito sui binari della Circumvesuviana

“In seguito ad investimento, avvenuto tra le stazioni di Torre del Greco e Sant’Antonio al momento la circolazione é interrotta tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata

I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino e Sorrento limitano il servizio ferroviario a Torre del Greco.

I treni in partenza da Sorrento e Poggiomarino per Napoli limitano la corsa a Torre Annunziata.

E’ stato disposto servizio autobus sostitutivo”. Lo rende noto l’Eav.

“Aveva appena 20 anni. Suicidio sulla vesuviana. Un ragazzo seduto al centro del binario tra le due rotaie , subito dopo la curva. Non c’è stato il tempo per fermare il treno. Quanta disperazione c’è in giro e quanta impotenza ad ascoltare e a raccoglierla. Un abbraccio al macchinista ed al capotreno che hanno vissuto questa terribile esperienza. Un abbraccio alla famiglia del povero ragazzo e misericordia per lui. Stamattina un altro tentativo di suicidio di un altro ragazzo, vicino al rione Trieste , e’ stato sventato – ma non sempre si riesce”. Così via social il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio.