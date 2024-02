Torre del Greco – 4 Kg di hashish, in manette padre e figlio

I carabinieri della sezione operativa di Torre del greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio P.A e P.A, padre e figlio di 66 e 40 anni.

Durante una perquisizione in un deposito nella loro disponibilità, i militari hanno rinvenuto 3 chili e 900 grammi di hashish, suddivisi in ben 39 panetti.

Con lo stupefacente anche materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 2mila euro in contante ritenuto provento illecito.

Sono stati portati entrambi in carcere, in attesa di giudizio.