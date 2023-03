Torre del Greco – Prodotti ittici in pessimo stato di conservazione, deferito titolare di un’attività di ristorazione

Prosegue costante, sul territorio corallino, l’attività di contrasto della Guardia Costiera e delle preposte Autorità Sanitarie alle pratiche illecite che, a vario titolo e in forma diversa, possono compromettere la salubrità delle filiere di commercializzazione e ristorazione dei prodotti ittici.

Nella giornata di ieri, 23 marzo 2022, personale delCompartimento Marittimo di Torre del Greco (sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania), congiuntamente a personale del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale NA-3-SUD, nel più vasto contesto delle suddette attività istituzionali di vigilanza e controllo a tutela dei consumatori, hanno provveduto ad ispezionare un locale esercizio di ristorazione.

Dai controlli, sono emerse molteplici carenze di natura igienico-sanitaria. In particolare, nella cella-frigo, sono state rinvenute numerose preparazioni alimentari, di cui diverse a base di prodotto ittico, tutte in un pessimo stato di conservazione.

Le stesse, infatti, risultavano composte di alimenti già sottoposti al processo di cottura e poi direttamente congelati, in maniera evidentemente non corretta, ma, comunque, pronti per essere somministrati agli ignari clienti, nel dispregio più assoluto delle vigenti norme sanitarie.

In totale, le Autorità ispettive hanno sequestrato circa 1 quintale e mezzo di preparati, immediatamente destinati alla distruzione onde precluderne qualsivoglia forma di commercializzazione.

Al titolare dell’esercizio, debitamente deferito alla competente Autorità Giudiziaria, gli ispettori sanitari hanno imposto anche una serie di prescrizioni rivolte ad eliminare, entro e non oltre 30 giorni, ulteriori carenze igieniche e deficienze strutturali.

Seguiranno, al riguardo, i dovuti e successivi accertamenti.