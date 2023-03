Torre del Greco – Forzano posto di blocco a bordo di un camper e aggrediscono i carabinieri: coppia denunciata

Sono le 23 a Torre del Greco e i Carabinieri della Sezione radiomobile della locale compagnia insieme ai militari della tenenza di Ercolano notano un camper parcheggiato a via Prota. Quel mezzo alza in un istante la soglia dell’attenzione dei militari: il camper era stato segnalato.

Il giorno prima, infatti, quello stesso mezzo aveva prima forzato un posto di controllo e successivamente si era introdotto all’interno del Tribunale oplontino arrivando a pochi metri dalla porta di accesso pedonale per poi fuggire.

I carabinieri procedono con discrezione, all’interno del camper un uomo e una donna rispettivamente di Pagani e Pompei. Lui ha 51 anni mentre lei 29 e sono palesemente ubriachi o hanno assunto sostanze stupefacenti. Non “gradiscono” di essere controllati e si avventano sui Carabinieri. Dopo non poche difficoltà i due vengono bloccati. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, per l’uomo è stato necessario l’intervento del 118 con un Trattamento Sanitario Obbligatorio all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Il Camper è stato sequestrato. Tre Carabinieri hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni ma fortunatamente stanno bene.