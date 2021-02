Torre del Greco – Presentata la nuova Giunta Comunale, Palomba: “Abbiamo sfide ambiziose”

Presentata la nuova Giunta Comunale della Città di Torre del Greco.

Il sindaco, Giovanni Palomba, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio – tenutasi nell’Aula consiliare di Palazzo Baronale, e nel pieno rispetto della normativa di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del COVID-19 – ha ufficializzato il nome ed il profilo dei sette assessori che supporteranno l’azione amministrativa in favore della comunità torrese, specificandone deleghe e competenze:

Dott. ENRICO PENSATI – Vicesindaco con delega a: Marketing territoriale, Cultura, Eventi, Turismo, Pubblica Istruzione, Politiche della Famiglia, Avvocatura e Contenzioso; Patrimonio.

Arch.tto GENNARO POLICHETTI con delega a: Urbanistica, al S.U.A.P., alle Attività Produttive e S.U.E.

Dott. FELICE GAGLIONE con delega a: Lavori Pubblici, Infrastrutture, Decoro ed Arredo urbano, Manutenzione straordinaria, Edilizia scolastica e sportiva, Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali, Programmazione, Progettazione e Project Financing.

Sig. GIUSEPPE SPERANZA con delega a: Cimitero, Servizi Demografici, CED, Sport e Impianti sportivi, Servizi Tecnologici e Formazione.

Avv.to MARIA PIROZZI con delega a: Politiche Sociali, Ufficio di Piano, Politiche Giovanili, Informagiovani, Igiene e Sanità, Demanio.

Avv.to IMMACOLATA MARRA con delega a: Nettezza Urbana, Verde Pubblico, Polizia Municipale.

Dott.ssa ANNARITA OTTAVIANO con delega a: Bilancio, Tributi, Rosorse del Mare, Problematiche dei Marittimi, Pesca ed Agricoltura, Benessere animale, Digitalizzazione e Videosorveglianza.

“Abbiamo sfide ambiziose – le parole del primo cittadino – alle quali puntiamo e che attendono la città già nei prossimi mesi, alle quali non possiamo trovarci, nè presentarci impreparati e che sono mirate alla trasformazione integrale del territorio. Interverremo, infatti, in ambiti e materie che, per decenni, sono rimasti fermi e bloccati, nella vita pubblica cittadina. Voglio ringraziare tutti gli assessori della precedente giunta, per il lavoro svolto nel corso di questi anni, e, al contempo salutare il nuovo esecutivo che arricchirà di contenuti e temi il percorso amministrativo, e, nelle cui mani è rimesso l’effettivo rilancio di Torre del Greco. Ai sette neo assessori, il mio augurio di un sereno e proficuo lavoro”.