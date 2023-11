Torre del Greco- Oltre ventimila presenze per le rassegne culturali: 25 associazioni coinvolte con ArtTorre, nove spettacoli per Voci d’autunno

Oltre ventimila presenze in due mesi di eventi, 25 associazioni cittadine coinvolte e nove spettacoli musicali che hanno fatto segnare quasi sempre il sold-out. È il bilancio della programmazione culturale messa in campo dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, che da fine settembre ad oggi ha visto andare in scena tre distinte rassegne che hanno incontrato l’apprezzamento dei cittadini e raccolto consensi anche fuori dal territorio torrese.