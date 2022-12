Torre del Greco – Niente falò per la vigilia dell’Immacolata: ecco il divieto

In considerazione che il 07 Dicembre – vigilia della Festività dell’Immacolata Concezione – persiste ancora l’usanza, in alcuni rioni della città, di accendere fuochi in luogo pubblico, ovvero, aperto al pubblico utilizzando i più disparati materiali legnosi – nonché – nella rilevanza che tali accensioni non autorizzate risultano pericolose per la pubblica e privata incolumità, e, per la sicurezza urbana a causa della possibile propagazione delle fiamme ed anche per l’emissione in atmosfera di fumi, è disposto con ordinanza sindacale n. 166 del 02 Dicembre 2022 il:

DIVIETO DI DETENZIONE, TRASPORTO CON QUALSIASI MEZZO E ACCUMULO di materiale legnoso, o, comunque infiammabile in luogo pubblico o aperto al pubblico per l’intera giornata del 07 Dicembre 2022.

Tale materiale, se rinvenuto, sarà prelevato ed avviato a smaltimento a cura dei competenti Uffici comunali.