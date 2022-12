Scampia – Arrestato 45enne per droga

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Fava hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da un vaso, lo ha ceduto, in cambio di una banconota, ad una persona a bordo di un’auto che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 10 euro, mentre nel vaso hanno rinvenuto 10 stecche di hashish del peso di circa 35 grammi circa e due bustine contenenti circa 2,3 grammi di marijuana.

G.M., 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.