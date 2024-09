Torre del Greco- Lettera del Sindaco Mennella per l’inizio dell’anno scolastico: ‘Siete il cuore pulsante di questo meraviglioso villaggio’

“ Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Hanno scelto le parole di un antico proverbio africano, fonte di ispirazione tra l’altro del lavoro sul patto educativo che l’amministrazione comunale di Torre del Greco sta promuovendo, il sindaco Luigi Mennella e l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino per iniziare una lettera che, attraverso i dirigenti scolastici dei vari istituti cittadini, l’ente ha voluto indirizzare a tutti gli attori protagonisti del nuovo anno scolastico: personale docente e non docente, alunni e genitori. “ A ciascun membro di questo meraviglioso e variegato ‘villaggio’ – prosegue la missiva – va il nostro augurio più grande: l’auspicio è che ogni giorno possiamo insieme sentirci parte di una comunità educante capace di aiutare ciascun bambino a realizzare le proprie potenzialità, affinché nessuno resti indietro”.

Ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai collaboratori, al personale Ata e di segreteria sindaco e assessore esprimono “la nostra più sincera vicinanza. L’augurio è che le fatiche e le difficoltà quotidiane possano essere alleviate dalla consapevolezza della bellezza dell’importante lavoro che svolgete. Il vostro impegno e la vostra dedizione garantiscono a ciascun bambino di fiorire nella propria unicità, contribuendo ad arricchire la nostra città con la formazione della futura generazione di cittadini. Vi auguriamo di continuare a seminare passione e a risvegliare curiosità e interessi”.

Ai genitori, invece, “con i quali condividiamo l’apprensione e l’emozione per l’avvio dell’anno scolastico, rivolgiamo il nostro più sincero augurio, affinché possiate ogni giorno sostenere i vostri figli nel riconoscere la scuola come sede fondamentale di crescita, il posto privilegiato in cui costruire la propria strada. Anche quest’anno, al suono della campanella, incoraggiate i vostri figli a percorrere, zaino in spalla e senza timore, il cancello d’ingresso: è la metafora del loro aprirsi alla meravigliosa imprevedibilità della vita, mentre noi li guarderemo da dietro, ripensando a quanto sono improvvisamente cresciuti. Vi auguriamo di sentire sempre più la scuola e l’amministrazione comunale come alleati nel vostro prezioso ruolo educativo”.

Agli studenti Mennella e Sorrentino rivolgono “ il nostro pensiero più affettuoso. Voi siete il cuore pulsante di questo meraviglioso villaggio. L’augurio è che possiate sentirvi sempre i destinatari di tutto il lavoro e le attenzioni di noi adulti. Vi auguriamo di sentire la scuola come un luogo dove i sogni possono essere tessuti, come un palcoscenico dove ciascuno può essere protagonista, grazie alla propria unicità e ai propri talenti. Vi auguriamo di vivere la scuola come un laboratorio in cui formarsi al valore del bene comune, al sentimento di responsabilità e partecipazione, per contribuire, nel presente e nel futuro, a rendere la nostra città ancora più bella, grazie alla vostra presenza”.