Torre del Greco – Mancanze d’acqua per guasto improvviso. Ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:

CORTILE FALANGA

CUPA DEI MONACI

CUPA II BIANCHINI

SUPPORTICO FALANGA

SUPPORTICO I TROTTI

TRAVERSA DI VIA SOTTO AI CAMALDOLI

TRAVERSA I DI VIA CAPPELLA BIANCHINI

TRAVERSA I DI VIA CHIUMERA

TRAVERSA I DI VIA VITTORIO VENETO

TRAVERSA TORRETTA FIORILLO

VIA ANTONIO DE CURTIS

VIA BOCCEA

VIA CAPPELLA BIANCHINI

VIA CHE MENA A SANTA CROCE

VIA CRISCUOLO

VIA CROCIFISSO

VIA DEL MONTE

VIA DELLA LIBERTA’

VIA DIRIMPETTO PURGATORIO

VIA FIUME DRAGONE

VIA FOSSO BIANCO

VIA GIARDINI GRADINI TEATRO

VIA LAMARIA

VIA LAMARIA RUOSPO

VIA MADREPERLA

VIA MAZZINI

VIA MISERICORDIA

VIA RUGGIERO

VIA S.FODERO

VIA SALITA MONTAGNELLE

VIA SCAPPI NOVESCA

VIA SPIAGGIA DEL PORTO

VIA UNITA’ ITALIANA

VICO II DI VIA COSTANTINOPOLI

VICO III DI VIA COSTANTINOPOLI

VICO ORLANDO

VICOLO DIRIMPETTO ROSARIO

VICOLO GIARDINO TROTTI

VICOLO I DEL POZZO

VICOLO I DIEGO COLAMARINO

VICOLO III TROTTI

VICOLO PONTILLO A CAVOUR

VICOLO PONTILLO ALLA FONTANA

VICOLO SUPPORTICO TROTTI

Tutte le relative traverse

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:00 di venerdì 10 novembre 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.