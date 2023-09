Torre del Greco – Maltempo nella notte, danni in Litoranea [FOTO]

Prima ondata di maltempo e primi disagi a Torre del Greco. Vento e pioggia hanno fatto danni in zona Litoranea, dove diversi alberi sono caduti e qualche struttura è finita sul marciapiede o direttamente sulla carreggiata. Ora si attende la messa in sicurezza delle zone interessate per evitare ulteriori disagi alla viabilità e ai pedoni.

Di seguito le foto