Foto gruppo Facebook "Succede a Torre"

Torre del Greco – Maltempo in città, si apre grossa voragine in Litoranea

Il forte maltempo che si è abbattuto in Campania non ha risparmiato Torre del Greco. Il violento nubifragio delle ultime ore ha provocato l’apertura di una grossa voragine in via Litoranea, sul marciapiede lato mare. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e polizia locale per mettere in sicurezza la zona interessata.