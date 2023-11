Foto segnalazione San Giorgio a Cremano gruppo fb

San Giorgio a Cremano – In fiamme un bar a Piazza Trieste e Trento

Attimi di paura, un incendio ha colpito il bar a Piazza Trieste e Trento a San Giorgio a Cremano nella zona della circumvesuviana.

Circa mezz’ora fa grandi nuvole di fumo sono fuoriuscite dall’attività commerciale e raggiunto l’intero palazzo.

Non ci sono feriti, con i residenti della zona scesi in strada con l’aria iniziava a diventare irrespirabile.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare l’incendio.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, non si esclude nessuna pista con le forze dell’ordine pronti a fare chiarezza