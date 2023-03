Torre del Greco – L’istituto De Nicola-Sasso celebra la giornata internazionale della donna

La Giornata internazionale della donna si celebra come da tradizione l’otto marzo, anche se non è sempre stato così. La prima volta fu festeggiata negli Stati Uniti nel febbraio del 1909 su iniziativa del Partito socialista americano, che aveva invitato tutte le donne a partecipare a una manifestazione in favore del diritto di voto femminile. Viene celebrata negli Stati Uniti a partire dal 1909 , in alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922

I consiglieri comunali Iolanda Mennella e Felice Gaglione hanno voluto ricordare la Giornata internazionale dei diritti della donna, organizzando un evento a cui hanno partecipato Lella Fuoco e Giovanna Collaro dell’Associazione ‘Solo Donne Rosanna’, Giuliana Esposito dell’Associazione ‘Beta’, Angelo Pica, commercialista esperto in finanza pubblica, Antonietta Iozzino, imprenditrice esperta in politiche formative, Vittoria Strazzulli, collaboratrice Uil Trasporti torre del Greco I giovani studenti dell’Istituto Comprensivo ‘De Nicola-Sasso’, si sono alternati in varie performance: recitazione, musica, ballo.

“Nel ricordare la Giornata internazionale dei diritti della donna, – le parole della consigliera Mennella – ho presentato una sorta di evento dal titolo “Riuscire al femminile nella vita e nel lavoro”. Vogliamo sensibilizzare le giovani donne laddove, nel mondo del lavoro, non sempre riescono ad avere una priorità. Questa iniziativa parte e termina con l’installazione di due panchine che il prossimo 17 marzo posizioneremo nei pressi della villa Comunale e un’altra nei pressi di Via Nazionale. Sono contenta stamattina di aver portato nuovamente le istituzioni nella scuola dove lavoro. Hanno lavorato così tanto, docenti e ragazzi: hanno preparato brevi spettacoli, balletti, musica. Ringrazio tutti i colleghi dell’istituto che mi hanno dato la forza nel poter poi mettere in atto questo progetto.”