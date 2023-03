8 Marzo- Festa della Donna: l’emancipazione femminile celebrata in un video della Gori [VIDEO]

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne Gori ha deciso di celebrare l’impegno e la tenacia della figura femminile ripercorrendo, attraverso un video, alcune delle tappe più significative della sua emancipazione. Dal 1600 fino ai giorni nostri, dalla prima donna laureata alla prima donna Presidente della Corte di Cassazione, una storia di traguardi che punta dritto alle conquiste degli ultimi anni, in cui sempre più spesso le donne sono protagoniste dello scenario politico e istituzionale. Una narrazione che ha scelto di porre l’accento sugli obiettivi desiderati, combattuti e raggiunti a seguito di lunghe lotte, ma anche un omaggio al coraggio e alla forza delle donne che ancora oggi, in molti contesti non lontano da noi, vivono in condizioni di disagio e difficoltà.

https://www.youtube.com/watch?v=gerHhdWWyTQ

IL VIDEO