Torre del Greco – Libri di testo, via a procedura per l’accreditamento di librerie

Sono stati pubblicati sul sito del Comune ( www.comune.torredelgreco.na.it ) gli avvisi pubblici per la procedura di accreditamento delle librerie e delle cartolibrerie per la fornitura gratuita di libri di testo per le scuole primarie e parzialmente gratuiti per le secondarie di primo e secondo grado mediante il sistema delle cedole librarie.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, infatti, con risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione Campania, assicura la fornitura gratuita e parzialmente gratuita dei libri a seconda delle scuole. Per questo motivo l’ente, su indicazione dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino ha avviato la procedura di accreditamento delle librerie o cartolibrerie che intendano aderire all’iniziativa. Gli esercizi, da ciò che si evince dall’avviso pubblico firmato dalla dirigente Luisa Sorrentino devono essere in regola con l’autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio in sede fissa, con l’iscrizione alla Camera di Commercio per la relativa categoria merceologica e devono essere abilitati alla gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica.

Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e pubblicato l’elenco dei soggetti accreditati, ai quali gli esercenti la potestà genitoriale o parentale degli alunni, o gli stessi studenti se maggiorenni, potranno rivolgersi per utilizzare le cedole librarie. “L’esercente di librerie o cartolibrerie che intende accreditarsi presso il Comune di Torre del Greco per fornire i libri di testo per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 – si legge nei due avvisi pubblicati dall’ente – dovrà presentare specifica domanda, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito www.comune.torredelgreco.na.it alla sezione “Sportello Pubblica Istruzione”, entro il termine perentorio del 17 aprile 2024, ore 12”. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine. Per maggiori informazioni basta consultare gli avvisi presenti sul Comune.