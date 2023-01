Torre del Greco – Lavori di scavo e di potenziamento della rete elettrica in via Ignazio Sorrentino e via Nazionale, divieto di sosta con rimozione forzata. Ecco quando

In considerazione della nota ricevuta in data 12 Gennaio 2023 dal Direttore dei Lavori della “E-Distribuzioni S.P.A.” con la quale ha richiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità, per lavori di scavo e di potenziamento della rete elettrica, in diverse arterie della città, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 08 del 12 Gennaio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA IGNAZIO SORRENTINO – Da Viale Ungheria a Via Aldo Moro – Divieto di sosta ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata dal giorno 16 Gennaio 2023 al giorno 31 Gennaio 2023 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;