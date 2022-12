Torre del Greco – L’associazione La Libellula presente nella celebrazione della Giornata Internazionale della disabilità

Comunicato stampo

Anche quest’anno l’Associazione “La Libellula” è presente nella celebrazione della “Giornata Internazionale della disabilità”. L’adesione alla ricorrenza si manifesta attraverso la partecipazione alla raccolta fondi per Telethon. Voglio ricordarvi che la Fondazione Telethon, nata da diversi anni, finanzia ed estende la ricerca scientifica sulle “malattie genetiche rare”, comprese quelle che colpiscono pochissime persone, al fine di dare risposte concrete ai pazienti.

In quest’ottica, nelle giornate del 10 – 17 e 18 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30 alla via Salvator Noto nei pressi della sala adiacente la Chiesa S. Filippo, al riguardo un ringraziamento al

Parroco della Basilica di Santa Croce Don Giosuè, ci saranno degli stand ove sarà possibile acquistare una confezione di cioccolatini a tema natalizio. La somma incassata sarà interamente devoluta alla Fondazione.

Voglio ricordarvi che con una donazione puoi davvero fare la differenza aiutando a crescere i bambini affetti da una patologia genetica rara, una candelina dopo l’altra.

Vi invito fortemente a partecipare alla gara di solidarietà ricordandovi che Il NATALE è fatto di attese: per i bambini con malattie genetiche rare l’attesa più grande è quella di una cura.

Ma ce ne sono tanti altri che aspettano il regalo più grande: il FUTURO.