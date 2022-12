Torre del Greco – La festa… c’era una volta, due convegni e due appuntamenti con il collection day

Due confronti pubblici e due appuntamenti con gli appassionati: settimana intensa per gli organizzatori de “La festa… c’era una volta”, la mostra dedicata alla storica festa dei quattro altari di Torre del Greco nella quale sono esposti bozzetti, oggetti usati dagli artisti per realizzare le opere, programmi, articoli storici e più recenti. La mostra, allestita nella galleria del Centro d’Arte Mediterranea di via Marconi grazie al patrocinio della Città Metropolitana, è accessibile al pubblico fino al prossimo 31 dicembre, dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

L’obiettivo dichiarato dai promotori, guidati dal presidente del centro, Gigi Madonna, è quello di lavorare alla costituzioni di un comitato che, in sinergia con le istituzioni, a cominciare dal Comune, sia in grado di riproporre la storica festa cittadina, ormai ferma da oltre un decennio.

Anche per questo motivo il centro, nell’ambito degli eventi legati all’esposizione, ha deciso di promuovere due incontri su temi legati proprio ai quattro altari. Si parte domani, mercoledì 28 dicembre, alle ore 17, con “Dati aperti e nuove forme di condivisione e promozione del patrocinio culturale”, un momento durante il quale verrà illustrato un lavoro legato alla realizzazione di una piattaforma web a disposizione di tutti, piattaforma nella quale saranno contenute le immagini storiche e altre importanti informazioni relative alla festa, in modo da renderle disponibili (nelle forme e per gli usi consentiti) a tutti i fruitori della rete. Il giorno seguente, giovedì 29, si prosegue con un dibattito al quale sono stati invitati amministratori, esperti e storici. “La trasmissione delle conoscenze relative alla festa: un impegno comune” è il titolo del confronto in programma alle ore 17 (e inizialmente previsto per martedì 27), nel quale sarà trattata in particolare l’idea di istituire un comitato che affianchi le istituzioni proposte per puntare alla riorganizzazione della festa dei quattro altari.

Infine venerdì 30 e sabato 31 dicembre il Centro d’Arte Mediterranea ospiterà due collection day sul tema “Racconta la tua festa”, durante i quali amanti ed esperti dei quattro altari potranno incontrarsi per condividere con i presenti e in particolare con i promotori della mostra il materiale storico della festa in loro possesso.