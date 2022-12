Eterna Pompeii – Arriva su ITsArt il documentario dedicato al restauro della Casa dei Vettii

Il documentario Eterna Pompeii. Il restauro della casa dei Vettii sbarca da domani su ITsART, disponibile gratuitamente a questo link https://bit.ly/3g8OZNS. Un racconto esclusivo che narra il restauro della domus romana più sontuosa e celebre dell’epoca, un’opera densa di storia e bellezza. Grazie al documentario – una produzione originale ITsART, realizzato da Except, in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei – è possibile ripercorrere passo dopo passo tutti i lavori di restauro e visitare in anteprima la casa, prossima alla riapertura al pubblico.