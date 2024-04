Torre del Greco – Installati cestini per le deiezioni canine

CESTINI PER LE DEIEZIONI CANINE

Ne sono stati installati dieci: tre nella zona di palazzo La Salle (uno nel viale d’ingresso e due al parcheggio Palatucci), due a via Calastro (di cui uno nell’area delle giostrine), due via Sotto ai Camaldoli, uno zona villa comunale Ciaravolo e due al parcheggio di via Cimaglia.